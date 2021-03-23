новости
новости
Регистрация
До 30 апреля тулякам нужно отчитаться о доходах

До 30 апреля тулякам нужно отчитаться о доходах

Самый удобный способ подачи декларации 3-НДФЛ – через личный кабинет на сайте ФНС России.

Не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию граждане, которые в 2020 году получили доходы от продажи имущества или имущественных прав, по договорам гражданско-правового характера, в виде выигрышей и призов, от продажи ценных бумаг или акций, а также при получении дорогостоящих подарков от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками.

Также отчет должны подать индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Заполнить декларацию можно онлайн с помощью личного кабинета на сайте ФНС России. Документ формируется пошагово, персональная информация, сведения о доходах заполняются автоматически, для удобства есть подсказки. На финальном этапе пользователи могут распечатать готовую декларацию для представления в налоговый орган на бумаге либо отправить ее в электронном виде, подписав неквалифицированной электронной подписью.

Бесплатно получить сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи можно в личном кабинете в разделе «Профиль». Документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, приравниваются к документам, представленным на бумаге и подписанным собственноручно.

Эта электронная подпись действительна только в рамках личного кабинета и в целях взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Управление ФНС России по Тульской области напоминает: уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно 15 июля текущего года. Сделать это тоже можно в режиме онлайн.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:09 −1
Другие статьи по темам
Событие
налогидекларация 3-НДФЛдекларации о доходахУФНС России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Кирова в Туле снесли недостроенный дом
На ул. Кирова в Туле снесли недостроенный дом
Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.