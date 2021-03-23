До 30 апреля тулякам нужно отчитаться о доходах

Не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию граждане, которые в 2020 году получили доходы от продажи имущества или имущественных прав, по договорам гражданско-правового характера, в виде выигрышей и призов, от продажи ценных бумаг или акций, а также при получении дорогостоящих подарков от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками.

Также отчет должны подать индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Заполнить декларацию можно онлайн с помощью личного кабинета на сайте ФНС России. Документ формируется пошагово, персональная информация, сведения о доходах заполняются автоматически, для удобства есть подсказки. На финальном этапе пользователи могут распечатать готовую декларацию для представления в налоговый орган на бумаге либо отправить ее в электронном виде, подписав неквалифицированной электронной подписью.

Бесплатно получить сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи можно в личном кабинете в разделе «Профиль». Документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, приравниваются к документам, представленным на бумаге и подписанным собственноручно.

Эта электронная подпись действительна только в рамках личного кабинета и в целях взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Управление ФНС России по Тульской области напоминает: уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно 15 июля текущего года. Сделать это тоже можно в режиме онлайн.