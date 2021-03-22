За неделю заболели коронавирусом 703 туляка и 693 вылечились

По данным регионального оперативного штаба, с 16 по 22 марта 693 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 32 828 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 703 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 35 409 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход у 67 пациентов в возрасте от 52 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1 467 человек.