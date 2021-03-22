За взятку в миллион тульские адвокаты оштрафованы и отстранены от работы

Советский районный суд вынес приговор двум адвокатам и гендиректору одной из юридических организаций Тулы. Они признаны виновными в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В сентябре 2019 года адвокаты получили миллион рублей от жителя Москвы якобы для передачи в качестве взятки сотруднику следственного подразделения УФСБ России по Тульской области. За эту сумму мошенники обещали решить вопрос с избранием меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, его отцу – Валерию Гринцову (Гринцов с 2016 по 2019 год незаконно производил разработку природного месторождения в отсутствие лицензии, получив доход на сумму около 2 миллиардов рублей. Часть денег, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению). При этом они знали, что, по сути, Гринцову и так не грозило заключение под стражу.

Получив деньги, обвиняемые не стали решать никаких вопросов и просто присвоили их себе, а Гринцова суд отправил под домашний арест. Кроме адвокатов в преступной схеме был задействован гендиректор одной из юридических организаций Сергей К.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Следователями проведен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая, которые позволили сформировать достаточную доказательственную базу для установления причастности двух адвокатов и юриста к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

22 марта суд вынес обвинительный приговор, злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа в размере 400 и 250 тысяч рублей соответственно и запрет заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.