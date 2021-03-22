В Тульской области первым компонентом вакцинированы более 69 тысяч человек

Второй компонент получили чуть менее 68 тысяч.

За неделю в Тульской области были госпитализированы 322 пациента с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

По его словам, сейчас в медицинских учреждениях свободно 302 койки, что составляет 4 % от общего количества развернутых (885), и еще 590 коек зарезервировано.

«Что касается вакцинации, в настоящее время у нас вакцинированы первым компонентом 69 тысяч 385 человек, а вторым компонентом – 67 тысяч 680 человек. Остаток вакцины – чуть меньше четырех тысяч, 2800 доз вакцины поступило в ночь с четверга на пятницу», – рассказал Алексей Эрк.

На данный момент в Тульской области работают 47 пунктов вакцинации и созданы 42 выездные прививочные бригады. Кроме того, функционируют 8 мобильных комплексов для вакцинации в ФАПах и на промышленных предприятиях. Продолжается вакцинация в торговых центрах Тулы, Новомосковска и Ефремова.

«Организована работа по вакцинации маломобильных граждан совместно с Министерством труда и соцзащиты. В настоящий момент нам и на адрес учреждений здравоохранения направлены списки на 241 пациента, которые изъявили желание вакцинироваться. Тем, кто желает приехать в поликлинику транспортом по программе "Демография", осуществляется доставка в медицинские организации», — заключил Алексей Эрк.