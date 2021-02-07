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Наземный переход и туалеты: «Городские проекты» просят убрать подземку на ост. Каминского в Туле

Наземный переход и туалеты: «Городские проекты» просят убрать подземку на ост. Каминского в Туле

Авторы идеи уверены, что в этом случае вырастет связность районов, а пешеходное пространство в центре города станет более цельным. А вы что думаете?

Подземный переход на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского вновь в центре внимания. На этот раз по инициативе организации «Городские проекты». На портале podpishi.org опубликовано обращение к главе администрации Тулы с просьбой убрать подземный переход на Каминского. 

Изначально идея принадлежит Илье Варламову, он в 2017 году высказал ее после визита в Тулу и уточнил в переписке с корреспондентом Myslo.

Туляки в соцсетях раскритиковали это предложение, заявив, что в случае создания надземного перехода в этом месте на проспекте Ленина будут собираться автомобильные пробки.

Спустя три года ребята из «Городских проектов» решили вернуться снова к этой идее.
Предлагают переоборудовать существующий подземный переход в какое-нибудь полезное пространство, например, сделать там туалеты.

Они уверены, что подземный пешеходный переход причиняет неудобства многим тулякам, которым тяжело спускаться и подниматься для того, чтобы перейти улицу. И считают, что оптимальным решением станет организация на перекрёстке Каминского/Ленина светофорного регулирования и наземных переходов, как это сделано на соседних перекрёстках проспекта Ленина.

Уточняют, что у идеи, на их взгляд, есть плюсы:

1. Появится сквозной проезд по улице Каминского, что сократит перепробеги и разгрузит Советскую улицу.

2. Маломобильные люди получат возможность удобно переходить улицу Каминского и проспект Ленина.

3. Снизится количество аварийных и предаварийных ситуаций. Люди нередко предпочитают не спускаться в подземный переход, а переходить по земле, и водители не всегда успевают среагировать — это может закончиться гибелью людей.

4. Вырастет связность районов, а пешеходное пространство в центре города станет более цельным. Это положительно отразится на пешеходопотоке и туристическом облике, и количество посетителей магазинов и заведений на проспекте Ленина увеличится.

На данный момент идею поддержали 87 человек. А вы как считаете, сможет ли изменить туристический поток «зебра» и организация туалета в подземном переходе?

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:49 −8
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