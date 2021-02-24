Активисты настаивают на упразднении подземного перехода на улице Каминского

В начале февраля мы писали про инициативу организации «Городские проекты» : на портале podpishi.org опубликовано обращение к главе администрации Тулы с просьбой убрать подземный переход на ул. Каминского.



Сбор подписей стартовал 8 февраля, и за это время активистам удалось уговорить подписаться уже 220 человек. Общественники в своем паблике приглашают туляков принять активное участие в привлечении внимания к петиции:

– Мы уверены в том, что вы очень любите свой город и хотите сделать его комфортным для проживания. Именно поэтому мы хотим вам в этом помочь. Сейчас проходит сбор подписей для организации наземного пешеходного перехода на улице Каминского. Однако для этого нам нужна ваша помощь. Помогите нам собрать подписи ради благой цели, это займет всего ЧАС вашего времени! Необходимо просто подходить к людям, объяснить все плюсы и забрать подпись. Так мало действий, а как много пользы будет!

Напомним, «Городские проекты» уверены, что подземный пешеходный переход причиняет неудобства многим тулякам, которым тяжело спускаться и подниматься для того, чтобы перейти улицу. И активисты считают, что оптимальным решением станет организация на перекрестке Каминского/Ленина светофорного регулирования и наземных переходов, как это сделано на соседних перекрестках проспекта Ленина.