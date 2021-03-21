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25 марта тульские родители смогут написать ЕГЭ
Фото из архива Myslo.ru.

25 марта тульские родители смогут написать ЕГЭ

Принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» могут не только родители выпускников, но и все желающие родители.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит пятый год подряд. В Тульской области мероприятие состоится 25 марта во всех муниципальных образованиях региона.

О том, для чего эта акция, рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

- Любой родитель — выпускника или школьника — может прийти в тренировочный пункт сдачи ЕГЭ и почувствовать себя на месте 11-классника. В ходе мероприятия можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места экзаменуемых, как организован контроль за объективностью проведения, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена. Это не обязанность родителей, участие — по желанию.

Родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. Время написания экзамена — 30 минут.

Узнать, где расположатся тренировочные пункты, можно в образовательном учреждении, где учится ребенок, а также в управлении образования Тулы или министерстве образования региона.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:30 0
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Люди
Алевтина Шевелева
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