В Туле бригада скорой помощи приняла роды в подъезде пятиэтажки

Фото из архива Myslo.

На подстанцию скорой помощи поступил вызов: у женщины начались роды. В течение десяти минут медики прибыли на место. Тулячка вышла в подъезд, спустилась несколько этажей, но дойти до машины скорой или вернуться в квартиру не успела — начались потуги.

Фельдшер Татьяна Минакова и медсестра Дарья Денисова осмотрели пациентку и решили принимать роды на месте.

- Они спустились к нам, мы решили осмотреть женщину в подъезде. Мать сама понимала, что еще чуть-чуть, и ребенок появится на свет, — рассказали фельдшеры в интервью телеканалу «Вести-Тула». — У ребеночка была патология — обвитие пуповины два раза. Конечно, мы переживали.

В минздраве Тульской области уточнили, что несмотря на стремительность процесса, все прошло благополучно. Счастливую маму и малыша доставили в областной перинатальный центр. Кстати, для женщины это вторые роды.

По словам и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергея Мухина, в практике медиков скорой помощи домашние роды случаются 1−2 раза в месяц.



На такой случай все бригады оснащены специальными укладками — родовыми сумками, чтобы можно было принять роды и оказать необходимую помощь маме и ребёнку.