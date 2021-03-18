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За долг в 3 млн рублей житель Новомосковска может лишиться Porsche Panamera

За долг в 3 млн рублей житель Новомосковска может лишиться Porsche Panamera

Если долг не будет погашен в ближайшее время, транспортное средство передадут на реализацию.

В отделении судебных приставов Новомосковска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 41-летнего местного жителя о взыскании задолженности по налогам, штрафам ГИБДД и кредитным платежам на общую сумму почти 3 млн рублей.

От выполнения своих обязательств мужчина уклонялся, в связи с чем судебным приставом были сделаны запросы во все регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Выяснилось, что за гражданином зарегистрирован автомобиль Porsche Panamera. На транспортное средство наложили арест, но владелец попытался скрыть его местонахождение.

Однако с помощью ведомственного приложения «Мобильный розыск» приставы узнали, где находится автомобиль. В присутствии понятых составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство изъяли. Если долг не будет погашен в ближайшее время, транспортное средство передадут на реализацию.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:54 +8
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