Под Тулой Opel встал на попа: фоторепортаж
В ДТП пострадал водитель.
Днем 18 марта на 177-м км трассы М-2 «Крым» (недалеко от поворота на Барсуки) произошло ДТП с участием автомобиля Opel Zafira. Машина вылетела с дороги, съехала в кювет и встала на попа, «облокотившись» на дерево.
В ДТП пострадал 68-летний водитель.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Ресторатор Аркадий Новиков и потомок великого писателя Илья Толстой прорекламировали тульские яблоки