Под Тулой Opel встал на попа: фоторепортаж

Днем 18 марта на 177-м км трассы М-2 «Крым» (недалеко от поворота на Барсуки) произошло ДТП с участием автомобиля Opel Zafira. Машина вылетела с дороги, съехала в кювет и встала на попа, «облокотившись» на дерево.

В ДТП пострадал 68-летний водитель.

Обстоятельства происшествия выясняются.