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Под Тулой Opel встал на попа: фоторепортаж

Под Тулой Opel встал на попа: фоторепортаж

В ДТП пострадал водитель.

Днем 18 марта на 177-м км трассы М-2 «Крым» (недалеко от поворота на Барсуки) произошло ДТП с участием автомобиля Opel Zafira. Машина вылетела с дороги, съехала в кювет и встала на попа, «облокотившись» на дерево.

В ДТП пострадал 68-летний водитель. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Галерея
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 1
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 2
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 3
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 4
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 5
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 6
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 7
Под Тулой Opel «залез» на дерево, Фото: 8
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +2
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