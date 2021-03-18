Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.
В Тульской области на территории исправительной колонии перехватили квадрокоптер с мобильниками и симками
Посылку пытался отправить 37-летний житель Московской области.
Сотрудники ИК-4 в Плавске перехватили курьера, который пытался переправить на территорию колонии квадрокоптер с 9 мобильными телефонами, сим-картами, зарядными устройствами, наушниками и USB-проводами.
Отпираться гражданин не стал и пояснил, что данную посылку он собирался переправить по просьбе находящихся в колонии осужденных.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области, по данному факту составлен протокол по ст. 19.12
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