В Тульской области на территории исправительной колонии перехватили квадрокоптер с мобильниками и симками

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники ИК-4 в Плавске перехватили курьера, который пытался переправить на территорию колонии квадрокоптер с 9 мобильными телефонами, сим-картами, зарядными устройствами, наушниками и USB-проводами.

Отпираться гражданин не стал и пояснил, что данную посылку он собирался переправить по просьбе находящихся в колонии осужденных.