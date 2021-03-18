На ТПЗ свой 80-летний юбилей отмечает Алексей Егорович Антипов

Сегодня, 18 марта, коллектив Тульского патронного завода поздравляет Алексея Егоровича Антипова с его 80-летием.

Алексей Егорович работает на Тульском патронном заводе уже 64 года и за это время ни разу не менял специализацию – окончив училище, он пришел на завод фрезеровщиком 4 разряда. 18 марта 2021 года ему исполнилось 80 лет. На завод Алексей Егорович попал по распределению, в советское время от завода ему дали общежитие. Его не испугали ни модернизация производственного оборудования, ни изменение продуктовых линеек – всё это время он демонстрировал достойные результаты и всегда был ценным сотрудником.

«Моя профессия — это только фрезеровщик. Я побыл мастером 4 года, но в то время зарплата у фрезеровщика была выше, чем у мастера, и поэтому я опять ушел во фрезеровщики», — рассказывает Алексей Егорович.

За высокую квалификацию и опыт он получает достойный оклад и дополнительные профсоюзные бонусы. При этом, сравнивая работу сейчас и во времена своей молодости, Алексей Егорович отмечает, что сейчас все процессы упростились и работать стало легче.

Сегодня на Тульском патронном заводе специалистов обучают прямо на производстве и быстро вводят в рабочий процесс. Это позволяет не тратить два года на обучение, как в советское время, и зарабатывать уже с первых месяцев. Для только пришедших на завод сотрудников организовано обучение без отрыва от производства со стипендией для ученика.

От лица всех сотрудников Константин Викторович Куликов, исполнительный директор АО «ТПЗ», выразил Алексею Егоровичу благодарность за многолетнюю преданность профессии и поздравил с юбилеем. «Мы гордимся, что на нашем предприятии есть такие настоящие бойцы, любящие свою работу и посвятившие заводу практически всю жизнь. Спасибо за Ваш опыт, который Вы передали нескольким поколениям заводчан. Мы искренне желаем Вам сохранять энергичность, здоровье, чувство юмора и оптимистичный взгляд на жизнь!»

Справка Myslo

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из мировых производителей патронов стрелкового оружия. В настоящее время АО «ТПЗ» – ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки. АО «ТПЗ» является членом ОООР «Союз машиностроителей России».

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.