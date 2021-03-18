Сотрудников скорой помощи Тульской области наградили за высокую эффективность работы

– Центр медицины катастроф был создан в 2018 году в результате объединения всех структурных подразделений скорой помощи региона. Создание единой структуры позволило выстроить эффективную работу по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи жителям региона. Сокращено время доезда скорой помощи к месту вызова. Работает симуляционный центр, где фельдшеры совершенствуют свои навыки. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и социальных партнеров регулярно обновляется автопарк скорой помощи, сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты.