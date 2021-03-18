Сотрудников скорой помощи Тульской области наградили за высокую эффективность работы
Тульский центр медицины катастроф занял третье место во Всероссийском конкурсе.
Областной Центр медицины катастроф вышел в финал Всероссийского конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2019−2020 годы» как лучший центр медицины катастроф, объединенный со скорой помощью.
Конкурс проводился среди 85 региональных центров медицины катастроф. Среди критериев оценки — готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.
Тульский Центр медицины катастроф занял 3-е место и был отмечен почетной грамотой за высокую эффективность работы.
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поздравил сотрудников с заслуженной наградой:
Алексей Эрк
– Центр медицины катастроф был создан в 2018 году в результате объединения всех структурных подразделений скорой помощи региона. Создание единой структуры позволило выстроить эффективную работу по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи жителям региона. Сокращено время доезда скорой помощи к месту вызова. Работает симуляционный центр, где фельдшеры совершенствуют свои навыки. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и социальных партнеров регулярно обновляется автопарк скорой помощи, сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты.