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Сотрудников скорой помощи Тульской области наградили за высокую эффективность работы
Фото из архива Myslo.

Сотрудников скорой помощи Тульской области наградили за высокую эффективность работы

Тульский центр медицины катастроф занял третье место во Всероссийском конкурсе.

Областной Центр медицины катастроф вышел в финал Всероссийского конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2019−2020 годы» как лучший центр медицины катастроф, объединенный со скорой помощью.

Конкурс проводился среди 85 региональных центров медицины катастроф. Среди критериев оценки — готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.

Тульский Центр медицины катастроф занял 3-е место и был отмечен почетной грамотой за высокую эффективность работы.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поздравил сотрудников с заслуженной наградой:

Алексей Эрк

– Центр медицины катастроф был создан в 2018 году в результате объединения всех структурных подразделений скорой помощи региона. Создание единой структуры позволило выстроить эффективную работу по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи жителям региона. Сокращено время доезда скорой помощи к месту вызова. Работает симуляционный центр, где фельдшеры совершенствуют свои навыки. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и социальных партнеров регулярно обновляется автопарк скорой помощи, сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты.

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:08 +5
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