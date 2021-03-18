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Безнал не работает – оплата наличкой: туляки спорят, за чей счет должен ехать пассажир
Фото «Подслушано Новомосковск».

Безнал не работает – оплата наличкой: туляки спорят, за чей счет должен ехать пассажир

А заодно обсуждают, нужно ли посочувствовать водителю, везущему пассажиров и собирающему деньги за проезд, или же взялся за гуж, не говори, что не дюж?

В соцсетях Новомосковска разгорелся спор по поводу способов оплаты проезда и обязанностей перевозчика, если в автобусе не работает терминал. Поводом для этого стал пост жительницы, которая столкнулась с проблемой оплаты за проезд картой «Тройка»:

«Пришлось мне проехать в автобусе по маршруту №6. Хотела было оплатить проезд через терминал картой «Тройка», но оплата не прошла, хотя до этого я ездила и оплата всё время проходила. Водитель на повышенных тонах мне ответил: «Надо иметь наличку, я не должен возить вас бесплатно» и т. д. Я позвонила по телефонам, номера которых приклеены на окне автобуса, и Мария мне ответила, что она там не работает уже, а Иван, что другими вопросами занимается. Я вспомнила про карту «Мир» и с нее оплатила проезд. Потом к водителю подошла девушка и хотела заплатить за меня – она не видела, что я уже оплатила проезд. Я была поражена: у нас еще есть отзывчивые и добрые люди! Дай Бог ей здоровья и счастья. А ещё, пока мы доехали до конечной остановки, водитель другой женщине тоже нагрубил. Он не услышал, что она попросила остановить, и пошло-поехало... Пока добралась, столько матов услышала. Очень нервный водитель!» 

При этом оплата по карте «Мир» в коммерческом транспорте Новомосковска должна приниматься:

После публикации поста посыпались многочисленные комментарии. Одни вставали на сторону водителя, ведь оплата их труда и так невелика, а тут еще пассажиры, которые хотят сэкономить. 

Екатерина Н.: «Это пишут ненормальные люди!!! Мало того, что водитель вас везёт, так он должен ещё с терминалом работать!!! Вы вообще головой думаете? Чтобы сэкономить, картой расплатиться хотят. Так же и в магазин вы ходите, за 2 копейки обкакаетесь! Будьте сами уважительнее, чтобы вас уважали. Вы встаньте на место этого водителя, который работает за копейки и ещё отвечает за вашу безопасность. Просто одни умники кругом мелочные!»

Другие уверены, что пассажир может ехать бесплатно, ведь если ввели терминалы, они должны работать, а если не работают, то это проблема не пассажиров, а компании, которой они принадлежат:

Денис И.: «Это такая работа у водителей автобусов...  А картой расплачиваться должно быть удобно».

Александр О.: «В Московской области сделали всё просто: если карту на терминал поставил, а оплата не прошла, проезд бесплатный. И водитель ни при чём. Терминал обслуживает не он».

Анастасия Т.: «Чё за бред? В Москве на поручнях висят терминалы. Водитель вообще никак не контролирует, что происходит в салоне. При мне бабулька зашла, по звуку было понятно, что оплата не прошла. Спокойно вышла на своей остановке. Никаких проблем».

Нашлись и те, кто не согласен, что водителей нужно понять, простить и оплатить проезд наличными, да еще и хамства не заметить:

Наталья А.: «То есть любимая фраза этого сообщества «Знали, куда работать шли» только к учителям и врачам относится? Или только у водителей автобусов маленькая зарплата? И что значит «мелочные»? Если можно платить по карте со скидкой, почему это вас так раздражает?»

Татьяна Р.: «У нас в городе культурное обслуживание пассажиров на нуле (если не сказать хуже) – это первое, второе – водители все возрастные, ни одного молодого, отсюда «совковое» обращение с пассажирами, и третье – может, городские власти обратят уже внимание на эту ОГРОМНУЮ проблему!!!»

В спор вмешались и водители, рассказывающие о хамстве со стороны пассажиров, что, собственно, тоже не редкость:

Вадим Д.: «Они не понимают, что такое – встать в четыре утра и выйти в рейс. Я сам работаю водителем на автобусе, и иногда такие люди попадаются, что даже слов невозможно подобрать. Все умные, начитанные, так что даже послать некого. Парни на работу встают в четыре утра и домой, дай бог, часиков так в десять вечера приезжают. И так может продолжаться не один день, если напарник хреновый».

комментарии

Администрация Новомосковска прокомментировала информацию, указанную в посте:

«Для предъявления претензий перевозчикам просьба уточнить государственный номер автотранспорта, дату и время инцидента.

Дополнительно сообщаем, что по всем фактам отсутствия либо непредоставления водителями указанных устройств жители вправе обратиться на телефон доверия главы администрации +7 (48762) 2-71-84 или через официальный сайт администрации муниципального образования».

В пресс-службе правительства Тульской области уточнили, куда обращаться пассажирам, если есть претензии к качеству транспортного обслуживания:

  • по факту сбоев при безналичной оплате проезда – в ОЕИРЦ по телефону 705-507 (доб. 620 или 584);
  • в ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» по телефону
    (4872) 76-03-03 или на сайт учреждения, заполнив предлагаемую форму обращения на сайте www.orgpn.ru;
  • в управление по транспорту и дорожному хозяйству г. Тулы по телефону 55-64-73 (для маршрутов в г. Туле);
  • в министерство транспорта и дорожного хозяйства ТО по телефону
    24-51-11.

Напомним, ранее президент Тульского транспортного союза Вера Коротких по аналогичной ситуации в региональном центре сообщала, что делать в ситуации, когда в транспорте не работает терминал:

– В таком случае рекомендую пассажиру записать номер маршрутки, фамилию водителя и пожаловаться на него по телефону горячей линии прямо из маршрутки. Да, бывает человеческий фактор. И каждый подобный случай будет очень жестко разбираться на предприятии, вплоть до того, что такой водитель просто больше не будет работать. Среди водителей нет какого-либо недовольства, никто не кричит, не жалуется. Все приняли ситуацию правильно, потому что мы живем в век цифровизации. Они понимают, что будет либо так, либо никак.

Машину с неработающим терминалом из гаража не выпускают. Если терминал сломался, водитель звонит с конечной, ему привозят резервный, ставят, а сломанный увозят в банк. Эта работа у нас производится оперативно.

Однако пассажир должен понимать, что проезд – это платная услуга. В магазине же нельзя забрать буханку хлеба, не заплатив. У вас нет наличных, не платите картой, ну извините, идите в другой магазин. Так же и с маршруткой. Почему-то пассажиры думают, что в транспорте можно ездить бесплатно.
 
 

Как вы считаете, обязан ли пассажир иметь при себе наличные деньги, если со всех официальных площадок рассказывают о преимуществах различных видов безналичной оплаты? Часто ли вы сталкиваетесь с хамством со стороны водителей и пассажиров? А может, вы сами водитель и знаете, как решить эту проблему? Пишите в комментариях. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:59 0
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