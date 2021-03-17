Статистика коронавируса за сутки: у 102 туляков подтвержден COVID-19 и 10 человек скончались

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 102 человек, 101 выздоровел, 10 скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 908 жителей региона, 32 337 вылечились, 1420 умерли. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 8998 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 1018 (11,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 418 436 случаев заражения в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 427 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 364 человека.