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Статистика коронавируса за сутки: у 102 туляков подтвержден COVID-19 и 10 человек скончались

Статистика коронавируса за сутки: у 102 туляков подтвержден COVID-19 и 10 человек скончались

Такие данные опубликованы федеральным оперштабом.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 102 человек, 101 выздоровел, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 908 жителей региона, 32 337 вылечились, 1420 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

 

За последние сутки в России выявлено 8998 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 1018 (11,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 418 436 случаев заражения в 85 регионах. 

Также за сутки зафиксировано 427 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 364 человека.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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