Житель Донского лишился свободы из-за 170 рублей

В Донском 47-летний мужчина признан виновным в краже и угоне, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Судом установлено, что ранее многократно судимый за кражи обвиняемый 14 апреля прошлого года находился около здания автомойки. Мужчина посчитал разумной идею украсть деньги из монетоприемника и вытащил оттуда 170 рублей. Кроме этого, 21 мая 2020 года он напился в Новомосковске и угнал автомобиль.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы.