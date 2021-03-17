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Житель Донского лишился свободы из-за 170 рублей

Житель Донского лишился свободы из-за 170 рублей

Ранее судимый гражданин обворовал монетоприемник на автомойке.

В Донском 47-летний мужчина признан виновным в краже и угоне, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.
 
Судом установлено, что ранее многократно судимый за кражи обвиняемый 14 апреля прошлого года находился около здания автомойки. Мужчина посчитал разумной идею украсть деньги из монетоприемника и вытащил оттуда 170 рублей. Кроме этого, 21 мая 2020 года он напился в Новомосковске и угнал автомобиль.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:36 +2
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