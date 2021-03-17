С 1 сентября в школах Тульской области введут единую систему льготного питания

К этой же дате ожидается утверждение типового меню для всех школ.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева провела сегодня прямой эфир, в ходе которого ответила на вопросы родителей. Многих интересовал вопрос питания в школах.

В числе первых был озвучен вопрос Екатерины Сурковой. Она рассказала, что в Туле ее ребенок имел право на бесплатный обед и полдник в школе, а переехав в Тепло-Огаревский район, вынуждена оплачивать питание в школе.

Руководитель ведомства пояснила, что на территории всей Тульской области один раз в день бесплатным горячим питанием обеспечиваются все дети 1 – 4 классов. На каждого ребенка ежедневно выделяется 63,97 руб. из регионального и федерального бюджета. Ученики начальной школы получают завтрак, если учатся в первую смену, и обед, если во вторую смену. Время завтрака и обеда должно быть установлено в соответствии с графиком обучения.

Ученики 5 классов также обеспечиваются одним горячим питанием за счет регионального бюджета. На каждого ребенка выделяется по 30,12 руб.

Льготными категориями детей на всей территории Тульской области являются ученики 6 – 9 классов из многодетных семей и приемных семей, в которых воспитывается три и более ребенка. Ежедневно горячий завтрак или обед (в зависимости от смены обучения) этим детям также оплачивает региональный бюджет.

– Кроме этого в каждом муниципальном образования может быть установлен дополнительный перечень льгот, финансируемых из муниципального бюджета, – пояснила Алевтина Шевелева. – Где-то это дети с ОВЗ, в других МО – из малообеспеченных или неполных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию. Поэтому, если семья переезжает из одного района обрасти в другой, возможны ситуации, когда льгота, положенная в одном МО, не предоставляется в другом.

Именно в такой ситуации и оказалась семья, которая проживала в Туле, а потом переехала в Тепло-Огаревский район.

– Сейчас на уровне правительства рассматривается вопрос создания единой для всех МО системы льгот. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет завершен до конца лета, и с сентября льготы будут везде одинаковые, – сообщила министр.

Исчезновения муниципальных льгот касался вопрос Любови Морозовой. Она заявила, что в Суворове отменили бесплатное питание школьников из многодетных семей в 1 – 9 классах. Министр попросила жительницу дать более подробную информацию:

– Это может стать основанием для серьезной проверки, потому что в Суворовском районе есть дополнительные льготы, на которые направляются средства муниципального бюджета. Они позволяют бесплатно организовывать питание для детей с ОВЗ, из малоимущих семей, посещающих группу продленного дня, детей-инвалидов 6 – 11 классов (за исключением тех, что получают региональную льготу). Если ребенок проживает в Суворовском районе и относится к одной из перечисленных категорий, но не получает муниципальную льготу, прошу с нами связаться, чтобы мы могли провести проверку, потому что на эти цели выделяются средства из муниципального бюджета.

Интересовал родителей и состав продуктовой корзины школьного питания и суммы, выделяемой на питание с учетом роста цен на продукты.

– Сумма, выделяемая на питание каждого школьника, ежегодно индексируется. В прошлом году ежедневно полагалось 63,12 рубля, а в этом году – 63,97 рубля. Точно так же мы индексируем региональную льготу. Что касается продуктов питания, которые образовательные учреждения выбирают для школьников, то требования к ним регламентированы санитарными нормами.

Наша задача в том, чтобы дети правильно питались. Если в каком-то классе или школе дети отказываются от завтраков, то родители могут обратиться к руководству образовательного учреждения, войти в состав комиссии и принять в составлении меню.

Также мы рассчитываем, что с 1 сентября 2021 года будет установлено типовое меню, и школы смогут готовить блюда самостоятельно при наличие возможности.

Что касается качества питания, то все подобные обращения – это повод для детальной проверки. Сообщайте нам об этом, и мы вместе с Роспотребнадзом и уполномоченным по правам ребенка выйдем и проверим. Этот вопрос у нас на особом контроле.