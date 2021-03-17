Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Тайна миров» (16+)

Смотрите с 18 марта мистический триллер, основанный на истории об одном из чудес Каталонии – самом большом качающемся камне в мире – Pedralta, по рассказам старожилов приоткрывающим вход в параллельный мир.

«Мортал Комбат» (18+) Уже 8 апреля на экране IMAX развернется битва величайших чемпионов Земли с врагами из внешнего мира — в битве за вселенную! Смотрите долгожданное возвращение хорошо известных вам героев. Успейте занять лучшие места и увидеть долгожданную премьеру одним из первых!

Расписание и билеты онлайн по ссылке.