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Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Тайна миров» (16+)

Смотрите с 18 марта мистический триллер, основанный на истории об одном из чудес Каталонии – самом большом качающемся камне в мире – Pedralta, по рассказам старожилов приоткрывающим вход в параллельный мир.
 

«Мортал Комбат» (18+)

Уже 8 апреля на экране IMAX развернется битва величайших чемпионов Земли с врагами из внешнего мира — в битве за вселенную! Смотрите долгожданное возвращение хорошо известных вам героев. Успейте занять лучшие места и увидеть долгожданную премьеру одним из первых!
 
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 18:45 0
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