В Тульской области наградили работников ЖКХ

17 марта в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство региона отрасль развивается. Сегодня в регионе большая работа проделана по обеспечению надёжного теплоснабжения. Результат налицо: третий год подряд все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону. По этому показателю Тульская область – лучшая в ЦФО.

Валерий Шерин подчеркнул, что в отдельную программу выделена работа по повышению качества и надежности водоснабжения наших жителей.

Уже четвертый год в области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ему меняется облик наших больших и малых городов. И в этом есть немалая заслуга работников отрасли.

Валерий Шерин поблагодарил трудовые коллективы за ежедневный добросовестный труд и пожелал им новых достижений на благо Тульской области.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что прошлый год был непростым, но работники сферы сработали слаженно и ответственно.

Олег Дючков особую благодарность выразил ветеранам отрасли. На их примере воспитывается нынешнее поколение работников ЖКХ.

Министр отметил, что в этом году в сфере ЖКХ впервые проводится конкурс трудовых династий, результаты которого будут подведены в конце марта.

Также работников ЖКХ поздравили председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов.

Работники жилищно-коммунальной отрасли получили региональные и ведомственные наградами. Имена главных героев сегодняшнего дня не приводятся.