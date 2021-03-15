Где в Тульской области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 марта
С 9 по 15 марта коронавирус был зафиксирован во всех районах региона.
Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 305 случаев.
В Новомосковском районе коронавирусом заразились 66 человек, в Киреевском — 63.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 12:50, 35 1776 1
сегодня, в 11:13, 20 1151 -1
вчера, в 12:43, 20 2932 -4
13 марта, в 11:04, 34 2285 -1
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