Где в Тульской области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 марта

С 9 по 15 марта коронавирус был зафиксирован во всех районах региона.

Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 305 случаев. В Новомосковском районе коронавирусом заразились 66 человек, в Киреевском — 63. Детализация по населенным пунктам:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен