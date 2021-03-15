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В Алексине три женщины попались на магазинных кражах

В Алексине три женщины попались на магазинных кражах

Задержанные – представительницы цыганского этноса.

В Алексине сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах из магазинов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некие злоумышленницы прятали различные товары в сумках и складках одежды. Таким образом им удалось обворовать два магазина. Полицейские смогли выяснить личность воришек – ими оказались три ранее судимые представительницы цыганского этноса.

В полиции выясняют детали их преступной деятельности. 


 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:50 0
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