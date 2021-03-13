Автобус перегородил дорогу на ул. Металлургов: водители объезжают ДТП по тротуару
Никто не хочет долго стоять в пробке.
Утром в Туле на улице Металлургов (напротив гипермаркета «Спар») произошла небольшая авария с участием автобуса и автомобиля Matiz. Пассажирское транспортное средство перекрыло полосу встречного движения, из-за этого водителям приходится объезжать ДТП по тротуару.
Видео в редакцию Myslo прислали очевидцы:
Участники ДТП, судя по всему, ожидают приезда сотрудников Госавтоинспекции.