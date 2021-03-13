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Автобус перегородил дорогу на ул. Металлургов: водители объезжают ДТП по тротуару

Автобус перегородил дорогу на ул. Металлургов: водители объезжают ДТП по тротуару

Никто не хочет долго стоять в пробке.

Утром в Туле на улице Металлургов (напротив гипермаркета «Спар») произошла небольшая авария с участием автобуса и автомобиля Matiz. Пассажирское транспортное средство перекрыло полосу встречного движения, из-за этого водителям приходится объезжать ДТП по тротуару.

Видео в редакцию Myslo прислали очевидцы:

Участники ДТП, судя по всему, ожидают приезда сотрудников Госавтоинспекции.

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вчера, в 12:04 −3
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