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Обгоревший труп у щекинской пятиэтажки: ноги мужчины были связаны, а рядом нашли иконку

Обгоревший труп у щекинской пятиэтажки: ноги мужчины были связаны, а рядом нашли иконку

По словам очевидца, погибший был безобидным человеком, но выпивал.

Напомним, днем 10 марта во дворе одного из домов по улице Революции в Щекино погиб 58-летний мужчина. Стали известны некоторые подробности случившегося.
 
Как сообщил корреспонденту Myslo житель этого дома, все произошло буквально на его глазах, в начале четвертого часа дня.
 
 
«Когда я подъезжал, рядом не было ни души. Валил черный дым, полыхало очень сильно. Мужчина лежал, кажется, на деревянном поддоне. Рядом валялась 20-литровая канистра и от нее была бензиновая дорожка. В интернете пишут, что он был без одежды, но это не так — она же сгорает. Я вызвал все службы, но спасать тут уже было некого. Рядом иконку нашли. И еще у него были проволокой обвязаны ноги, плотно так», — рассказал очевидец.
 
 
Погибший Александр Г. жил в доме неподалеку, а в том, рядом с которым произошла трагедия, у него было что-то вроде столярного цеха. Там он перетягивал мебель и занимался другой работой.
 
«Выпивали тут они часто. Но он безобидный такой, спокойный был. За 2−3 часа до этого он звонил по домофону и просил мою жену открыть ему дверь: объяснил, что он что-то делал перфоратором, поэтому выбило пробки и он что-то хотел поправить. И еще, знакомый его сказал, что он за день до этого с ним выпивал — все нормально было…», — добавил мужчина.
 
На месте трагедии до сих пор лежат обгорелые доски и перчатки, в которых эксперты осматривали тело, а также видны следы крови. Жильцы не понимают, почему все это не убрали коммунальщики — ведь там ходят не только взрослые, но и дети.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 18:08 +4
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Место
Тульская областьЩекино

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