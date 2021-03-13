Обгоревший труп у щекинской пятиэтажки: ноги мужчины были связаны, а рядом нашли иконку

Напомним, днем 10 марта во дворе одного из домов по улице Революции в Щекино погиб 58-летний мужчина. Стали известны некоторые подробности случившегося.

Как сообщил корреспонденту Myslo житель этого дома, все произошло буквально на его глазах, в начале четвертого часа дня.

«Когда я подъезжал, рядом не было ни души. Валил черный дым, полыхало очень сильно. Мужчина лежал, кажется, на деревянном поддоне. Рядом валялась 20-литровая канистра и от нее была бензиновая дорожка. В интернете пишут, что он был без одежды, но это не так — она же сгорает. Я вызвал все службы, но спасать тут уже было некого. Рядом иконку нашли. И еще у него были проволокой обвязаны ноги, плотно так», — рассказал очевидец.

Погибший Александр Г. жил в доме неподалеку, а в том, рядом с которым произошла трагедия, у него было что-то вроде столярного цеха. Там он перетягивал мебель и занимался другой работой.

«Выпивали тут они часто. Но он безобидный такой, спокойный был. За 2−3 часа до этого он звонил по домофону и просил мою жену открыть ему дверь: объяснил, что он что-то делал перфоратором, поэтому выбило пробки и он что-то хотел поправить. И еще, знакомый его сказал, что он за день до этого с ним выпивал — все нормально было…», — добавил мужчина.