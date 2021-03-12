Тульских студентов приглашают на «День донорского совершеннолетия»

С 15 по 19 марта студенты и первокурсники смогут сдать кровь на станциях переливания в Туле, Ефремове и Новомосковске. Все 18-летние доноры получат свидетельство о донорском совершеннолетии, а те, кто сдавал кровь ранее, смогут сделать это повторно, пополнив ряды регулярных доноров.

Все доноры освобождаются в день сдачи крови от занятий в вузе или работы и получают дополнительный выходной, а также 596 рублей. Сдать кровь можно по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок 36-72-89, приём с 8.00 до 12.30,

Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок: 36-72-89, приём доноров: понедельник – среда с 8.00 до 12.00, четверг, пятница – с 8.00 до 11.20,

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, тел. для справок: 8(48741)5-56-10, приём доноров: понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, среда и пятница – с 8.00 до 10.30,

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, тел. для справок: 8(48762)6-28-67, приём доноров: понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 10.30, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30.

важно

При себе необходимо иметь паспорт. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Продолжительность сна перед донацией должна быть не менее 8 часов.

Утром желательно выпить 300-500 мл чистой воды, а через 15-30 минут – легко позавтракать. Непосредственно перед процедурой донору будет предложен сладкий чай.