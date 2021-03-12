Чиновники потребовали от перевозчиков бесперебойной работы безнала в тульских маршрутках

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В администрации города прошло совещание с представителями транспортных компаний.

Начальник городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев обсудил работу общественного транспорта с представителями компаний-перевозчиков. Мероприятие состоялось по поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева.

Одним из основных вопросов стало обеспечение работы терминалов для безналичной оплаты проезда – многие пассажиры жаловались, что терминалы постоянно оказывались «разряженными» или не работали по другим причинам.

От руководителей транспортных компаний потребовали неукоснительно соблюдать нормы законодательства в сфере пассажирских перевозок, наладить работу безналичной оплаты в маршрутках, а также напомнили о запрете высаживать отказавшегося от оплаты проезда пассажира, не достигшего 16 лет.