Волонтёры просят о помощи: в Туле пропал мужчина

Если вы видели Максима Сомова, звоните по указанным телефонам.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 48-летнего туляка Максима Сомова, который накануне ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, короткие, глаза — серо-зелёные. Особые приметы: носит бороду и усы. Одежда: чёрная куртка с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.