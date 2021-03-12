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Волонтёры просят о помощи: в Туле пропал мужчина

Волонтёры просят о помощи: в Туле пропал мужчина

Если вы видели Максима Сомова, звоните по указанным телефонам.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 48-летнего туляка Максима Сомова, который накануне ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые с проседью, короткие, глаза — серо-зелёные. Особые приметы: носит бороду и усы. Одежда: чёрная куртка с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52, 8 (953)427−55−33 или 112.

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12 марта, в 18:29 0
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