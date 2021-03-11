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По просьбе жителей в Туле увеличили количество автобусов №125

По просьбе жителей в Туле увеличили количество автобусов №125

Это позволит решить транспортный вопрос для жителей поселка Прилепы и деревень Крутое, Кишкино и Ильинка.

Обращение жителей об улучшении транспортного обслуживания населенных пунктов Прилепы, Крутое, Кишкино, Ильинка поступило главе администрации города Дмитрию Миляеву в ходе встречи с представителями ТОС Центрального территориального округа.

Также аналогичное обращение в феврале поступило в редакцию Myslo. Жители просили продлить маршруты №25, 27, 27-а или увеличить количество маршруток №62 «Прилепы». В пресс-службе администрации Тулы тогда сообщили, что с 1 марта на маршруте №125 «Тула – Прилепы» будет увеличено количество автобусов, что повысит транспортную доступность жителей населенных пунктов Прилепы, Фроловка, Пиваловка, Кишкино.

Сегодня информация была актуализирована пресс-службой администрации города. Сообщается, что количество автобусов  №125 «Тула – Прилепы» увеличено. Исполнение поручения проконтролировал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев вместе с жителями данных населенных пунктов.

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с корректировкой существующего расписания движения автобусного маршрута №125.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:19 +1
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