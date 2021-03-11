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Узловская прокуратура прикрыла сайт, рассказывающий о незаконных способах охоты на фазанов

Узловская прокуратура прикрыла сайт, рассказывающий о незаконных способах охоты на фазанов

Использование указанных на нем способов охоты влекло административную ответственность.

По требованию прокурора Белевского района заблокирован сайт с информацией о незаконном способе охоты. Ведомство выявило его в ходе мониторинга интернета. 

На сайте рассказывались способы незаконной ловли фазанов с использованием сетей, петель, снотворного и других приспособлений для незаконной охоты. 

«Использование указанных способов для добычи объектов животного мира запрещено действующим законодательством и влечет наступление административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты) либо уголовной ответственности по ст. 258, 245 УК РФ (незаконная охота, жестокое обращение с животными). Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Российской Федерации запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое полностью удовлетворено.

Доступ к интернет-ресурсу заблокирован.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:03 +4
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Тульская область

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