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Жители деревень Большой Тулы: «Дайте нам городские автобусы вместо безответственных маршруток!»

Жители деревень Большой Тулы: «Дайте нам городские автобусы вместо безответственных маршруток!»

В редакцию Myslo обратились жители пос. Прилепы, Кишкино, Фалдино, Фроловка, Пиваловка и других.

«Мы не раз обращались и просили продлить к нам муниципальный маршрут №25 или 27-а, или 27. К нам, конечно, ходит «62 Прилепы», но, к великому сожалению, очень не ответственно – порой на остановках приходится стоять и более двух часов, а в выходные можно и вовсе не дождаться. По этой причине люди просят стабильного движения транспорта по расписанию, а это только муниципальный транспорт», – пишут туляки.

Myslo запросил комментарий администрации Тулы. 

В управлении транспорта и дорожного хозяйства рассказали: с 1 марта 2021 года на маршруте № 125 «Тула – Прилепы» будет увеличено количество автобусов. По мнению ведомства, это повысит транспортную доступность жителей п. Прилепы, Фроловка, Пиваловка, Кишкино.

– В настоящее время на всех коммерческих маршрутах наблюдается дефицит водительского состава, что приводит к уменьшению количества транспорта и, как следствие, нарушению регулярности и увеличению интервала движения. Управление по транспорту и дорожному хозяйству прорабатывает вопрос улучшения регулярности движения с руководством транспортных компаний, – уточнили в пресс-службе администрации Тулы.

Вопрос продления автобусных маршрутов № 27, 27-а или 25 требует детальной проработки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:25 +10
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