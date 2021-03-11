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За два дня температура воздуха в Туле повысится на 20-25 градусов

За два дня температура воздуха в Туле повысится на 20-25 градусов

Такие прогнозы дают синоптики.

Температура воздуха в Туле 13 марта повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом. Напомним, предыдущая ночь была аномально холодной — воздух остыл до -24°С. В субботу же ожидается +1°С.

Подобная погода будет и в Москве.

– Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно продолжится потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры еще будут, — заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:05 +4
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