За два дня температура воздуха в Туле повысится на 20-25 градусов
Такие прогнозы дают синоптики.
Температура воздуха в Туле 13 марта повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом. Напомним, предыдущая ночь была аномально холодной — воздух остыл до -24°С. В субботу же ожидается +1°С.
Подобная погода будет и в Москве.
– Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно продолжится потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры еще будут, — заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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