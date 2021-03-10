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Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку
Фото: gge.ru

Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку

Акцию проводят организаторы проекта «Добрые крышечки Тула» и тульское отделение ЭКА.

С 1 февраля 2021 года нельзя захоранивать компьютерную и оргтехнику, аккумуляторы и бытовые приборы, электроинструменты - отходы, относящиеся к этому типу, должны быть переработаны. В Тульской области легальных мест для приема данных такого мусора очень мало.

Поэтому экоактивисты города инициировали сбор электрохлама от населения на постоянной основе, который проходит на глобальных сборах вторсырья проекта «Добрые крышечки Тула».

На акции по сбору вторсырья принимаются: мелкая и крупная бытовая техника, кабели и провода, компьютерное оборудование, DVD-плееры, клавиатуры, звуковое оборудование, серверы, телефоны и т. д.

Помимо этого на акции можно будет сдать, пластиковые крышечки и бутылки, пластик с маркировкой «2», «4», «5», батарейки, жесть и алюминий, макулатуру, фломастеры, ручки и другой пластик.

Подробные инструкции можно найти здесь. По мере накопления собранное вторсырье будет отправляться на переработку, полученные деньги волонтеры направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и тульский благотворительный фонд «Не молчи».

C 2020 года туляки сдали на переработку 1699 кг пластика и 3711 кг крышечек. Присоединяйтесь! По мере накопления собранное вторсырье будет отправляться на переработку. 

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