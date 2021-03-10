Тульские газовщики провели рейд по выявлению «уклонистов» и нелегалов

Участники рейда проверили частные дома на улицах Агеева, Волоховской и Тульского Рабочего Полка, владельцы которых уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газовых приборов.

В феврале глава городской администрации Дмитрий Миляев поручил усилить разъяснительную работу с уличными комитетами, председателям ТОС и советов домов о необходимости предоставления сотрудникам газовых служб доступа к газовым плитам и колонкам для проверки их исправности и текущего обслуживания.

С начала года газовщики направили абонентам более 6000 уведомлений об обязанности по содержанию и эксплуатации газового оборудования. Разъяснительную работу ведет также и администрация города.

– Вопрос технического обслуживания и содержания домового газового оборудования особенно актуален, когда происходят случаи отравления угарным газом из-за неисправности газового оборудования или его неправильного использования. Мы работаем со старшими по домам, с частным сектором, с председателями уличных комитетов, напоминаем им о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание, чтобы газовое оборудование содержалось в надлежащем состоянии, – рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Центрального округа Вадим Комаров.

В Туле около 200 тысяч газифицированных помещений, примерно у 10% потребителей не заключены договора на техническое обслуживание.

– Проверки проводятся по утвержденному графику, раз в год. Периодически мы обзваниваем абонентов, человек может сам оставить заявку на удобное для него время. Некоторые потребители крайне негативно относятся к нашим визитам. Как правило, им есть, что скрывать – незаконное переустройство или самостоятельную замену газового оборудования. Всё это грозит отключением газа, – отметил мастер АО «Тулагоргаз» Алексей Якушев.

В этом году в адрес Госжилинспекции Тульской области направлено 28 комплектов документов для привлечения к административной ответственности собственников помещений, отказавшихся проводить техническое обслуживание газового оборудования, составлено более 10 тысяч актов об отказе в допуске. 23 собственника оштрафованы на суммы от 1000 до 2000 рублей – примерно столько же стоит само техобслуживание.