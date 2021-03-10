новости
новости
Регистрация
Тульские газовщики провели рейд по выявлению «уклонистов» и нелегалов

Тульские газовщики провели рейд по выявлению «уклонистов» и нелегалов

Вместе с ними потребителей посетили сотрудники администрации Центрального округа Тулы.

Участники рейда проверили частные дома на улицах Агеева, Волоховской и Тульского Рабочего Полка, владельцы которых уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газовых приборов.

В феврале глава городской администрации Дмитрий Миляев поручил усилить разъяснительную работу с уличными комитетами, председателям ТОС и советов домов о необходимости предоставления сотрудникам газовых служб доступа к газовым плитам и колонкам для проверки их исправности и текущего обслуживания.

С начала года газовщики направили абонентам более 6000 уведомлений об обязанности по содержанию и эксплуатации газового оборудования. Разъяснительную работу ведет также и администрация города.

– Вопрос технического обслуживания и содержания домового газового оборудования особенно актуален, когда происходят случаи отравления угарным газом из-за неисправности газового оборудования или его неправильного использования. Мы работаем со старшими по домам, с частным сектором, с председателями уличных комитетов, напоминаем им о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание, чтобы газовое оборудование содержалось в надлежащем состоянии, – рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Центрального округа Вадим Комаров.

В Туле около 200 тысяч газифицированных помещений, примерно у 10% потребителей не заключены договора на техническое обслуживание.

– Проверки проводятся по утвержденному графику, раз в год. Периодически мы обзваниваем абонентов, человек может сам оставить заявку на удобное для него время. Некоторые потребители крайне негативно относятся к нашим визитам. Как правило, им есть, что скрывать – незаконное переустройство или самостоятельную замену газового оборудования. Всё это грозит отключением газа, – отметил мастер АО «Тулагоргаз» Алексей Якушев.

В этом году в адрес Госжилинспекции Тульской области направлено 28 комплектов документов для привлечения к административной ответственности собственников помещений, отказавшихся проводить техническое обслуживание газового оборудования, составлено более 10 тысяч актов об отказе в допуске. 23 собственника оштрафованы на суммы от 1000 до 2000 рублей – примерно столько же стоит само техобслуживание.

Галерея
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 1
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 2
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 3
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 4
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 5
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 6
Рейд АО "Тулагоргаз", Фото: 7
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
техническое обслуживание газового оборудованиярейдТулагоргазадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку
Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку
«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?
«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.