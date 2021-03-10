Тульские лыжники взяли серебро этапа Кубка мира

Наши спортсмены – претенденты на выступление в составе сборной России на зимних Паралимпийских играх в 2022 году.

10 марта в городе Планица (Словения) завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения. В составе сборной команды России выступили спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» туляки Анна Панфёрова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий).

Спортсмены завоевали награды сразу на трех дистанциях:

1 км (спринт) — 2 место;

5 км — 2 место;

10 км — 2 место.

С такими результатами наши спортсмены являются безоговорочными претендентами на выступление в составе сборной России на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

По итогам соревнований сборная России одержала победу в командном зачете. Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе и пройдет с 15 по 26 марта в финском Вуокатти.