новости
новости
Регистрация
Тульские лыжники взяли серебро этапа Кубка мира

Тульские лыжники взяли серебро этапа Кубка мира

Наши спортсмены – претенденты на выступление в составе сборной России на зимних Паралимпийских играх в 2022 году.

10 марта в городе Планица (Словения) завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения. В составе сборной команды России выступили спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» туляки Анна Панфёрова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий).
 
Спортсмены завоевали награды сразу на трех дистанциях:
  • 1 км (спринт) — 2 место;
  • 5 км — 2 место;
  • 10 км — 2 место.
С такими результатами наши спортсмены являются безоговорочными претендентами на выступление в составе сборной России на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.
 
 
 
По итогам соревнований сборная России одержала победу в командном зачете. Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе и пройдет с 15 по 26 марта в финском Вуокатти.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лыжникисборная России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Туле снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку
Тулякам предлагают сдать ненужный электрохлам и пластик на переработку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.