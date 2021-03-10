В работе «Почты России» произошел сбой

В работе «Почты России» произошел масштабный сбой.

– В связи с аварией у нашего интернет-провайдера часть услуг в отделениях сегодня какое-то время будет недоступна, в том числе упрощенное получение отправлений (без паспорта), оплата картой, оплата коммунальных платежей, продажа лотерейных билетов и осуществление переводов в системе «Форсаж». В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена. Мы приносим вам извинения за неудобства, – сообщили Myslo в УФПС Тульской области.

Отмечается, что ситуация может отличаться в зависимости от региона, но основные почтовые услуги «Почта России» оказывает и отделения работают без сбоев.

Кстати, сегодня также наблюдаются проблемы в работе ряда государственных сайтов.