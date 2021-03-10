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В работе «Почты России» произошел сбой

В работе «Почты России» произошел сбой

Часть услуг пока недоступна.

В работе «Почты России» произошел масштабный сбой.
 
– В связи с аварией у нашего интернет-провайдера часть услуг в отделениях сегодня какое-то время будет недоступна, в том числе упрощенное получение отправлений (без паспорта), оплата картой, оплата коммунальных платежей, продажа лотерейных билетов и осуществление переводов в системе «Форсаж». В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена. Мы приносим вам извинения за неудобства, – сообщили Myslo в УФПС Тульской области.
 
Отмечается, что ситуация может отличаться в зависимости от региона, но основные почтовые услуги «Почта России» оказывает и отделения работают без сбоев.
 
Кстати, сегодня также наблюдаются проблемы в работе ряда государственных сайтов.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:05 +5
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