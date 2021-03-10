В Туле пропал 35-летний мужчина
Иван Белозор не вернулся домой 9 марта.
Поисковики «Лизы Алерт» сообщили о розыске Ивана Николаевича Белозора, 35 лет, который пропал в Туле. 9 марта 2021 года года он ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 187 см, размер обуви 47, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы русые, очень короткая стрижка.
Был одет: серая весенняя куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.
Особые приметы: есть татуировки.
Знаете, где он? Звоните: 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.
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