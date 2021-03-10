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В Туле пропал 35-летний мужчина

В Туле пропал 35-летний мужчина

Иван Белозор не вернулся домой 9 марта.

Поисковики «Лизы Алерт» сообщили о розыске Ивана Николаевича Белозора, 35 лет, который пропал в Туле. 9 марта 2021 года года он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 187 см, размер обуви 47, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы русые, очень короткая стрижка.

Был одет: серая весенняя куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.

Особые приметы: есть татуировки.

Знаете, где он? Звоните: 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.

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