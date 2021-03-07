В Тульской области составили схемы объездных путей в случае подтопления мостов

В период весеннего половодья возможно подтопление:

14 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях области (Белевском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Суворовском и Щекинском районах, городах Ефремове и Туле), вследствие чего может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2361 человек, в том числе 260 детей;

1 участка дороги регионального значения Ефремов-Данков;

домов частного сектора в тупике реки Воронки (26 жилых домов с населением 29 человек) и деревни Нижние Присады в Туле (11 приусадебных участков с населением 20 человек), а также в с. Дедилово Киреевского района (32 приусадебных участка с населением 81 человек).

Для смягчения прохождения паводка в регионе создана группировка численностью более 10 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники. При необходимости будет привлечена аэромобильная группа Тульского спасательного центра.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Николо-Гастунь Белевский района нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Николо-Гастунь — 41 чел. (4 детей);

н.п. Хрящ — 6 чел.;

н.п. Мощены — 10 чел. (2 детей);

н.п. Скорятино — 4 чел.

Объездной путь через г. Белев — 49 км.

При затоплении низководного моста в районе д. Берники нарушается прямое транспортное сообщение с н.п. Берники — 44 чел. (7 детей). Объездной путь через с. Обидимо — 33 км.

При затоплении низководного моста в районе д. Прокудино Одоевского района нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Майково — 7 чел. (детей нет);

н.п. Слободка — 7 чел. (детей нет);

н.п. Снедка — 2 чел.;

н.п. Прудки — 7 чел. (3 детей);

н.п. Павловское — 6 чел (детей нет).

Объездной путь через с. Крапивна — 44 км.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Болотское Одоевского района нарушается прямое транспортное сообщение с н.п. Болотское — 22 чел. (детей нет). Объездной путь через с. Нижний Пасад — 13 км.

При затоплении низководного моста в районе Чекалина Суворовского района нарушается прямое транспортное сообщение с городом Чекалин — 975 чел. (110 детей). Объездной путь через с. Голодское — 68 км.

При затоплении низководного моста в районе с. Мишнево Суворовского района нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Мишнево — 143 чел. (20 детей);

н.п. Оматы — 17 чел. (3 детей);

н.п. Матюханский — 24 чел;

н.п. Ближнерусаново — 30 чел;

н.п. подрусановский — 18 чел. (2 детей)

Объездной путь через с. Николо-Гастунь — 25 км.

При затоплении низководного моста в районе н. п Вязово Г. О. Ефремов нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Октябрьский — 10 чел.;

н.п. Солдатское — 75 чел. (6 детей).

н.п. Красногорское — 10 чел.;

н.п. Костомарово — 43 чел.;

н.п. Козье — 150 чел. (88 детей).

Объездной путь через с. Самарский — 110 км.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Никольское Г. О. Ефремов нарушается прямое транспортное сообщение с н.п. Никольское — 44 чел. (9 детей). Объездной путь через с. Пушкари — 68 км.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Шилово (ГО Ефремов) н арушается прямое транспортное сообщение с н.п. Резвяки — 2 чел. Объездной путь через с. Мечнянка — 61 км.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Устье Кимовского района нарушается прямое транспортное сообщение с н.п. Прилипки — 15 чел. Объездной путь через с. Ивановка — 43 км.

При затоплении низководного моста в районе н.п. Орловка Куркинского района нарушается прямое транспортное сообщение с: д. Горки, д. Никитское, д. Ивановка, д. Пашково, д. Подмоклое, д. Починки, д. Попова Слобода — 52 чел. (2 детей). Объездной путь через с. Суханово — 43 км.

При затоплении низководного моста в районе д. Орлово Щекинского района нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Орлово — 87 чел. (3 детей);

н.п. Новое Русаново — 4 чел.;

н.п. Старое Русаново — 3 чел.;

н.п. Камека — 2 чел.;

н.п. Каменские выселки — 1 чел.

Объездной путь через н.п. Селиваново — 50 км.

При затоплении низководного моста в районе с. Никольское Щекинского района нарушается прямое транспортное сообщение с:

н.п. Никольское — 298 чел. (40 детей);

н.п. Большое Тризново — 1 чел.;

н.п. Малое Тризново — 1 чел.;

н.п. Супруты — 37 чел.;

н.п. Свобода — 39 чел. (11 детей);

н.п. Арсеньево — 1 чел.;

н.п. Болотово — 10 чел. (1 детей);

н.п. Климовское — 6 чел. (1 детей);

н.п. Кузьмино — 70 чел. (5 детей);

н.п. Ланское — 5 чел.;

н.п. Минино — 1 чел.;

н.п. Павлово — 20 чел. (5 детей);

н.п. Шлыково — 8 чел.;

н.п. Шушково — 1 чел. (1 детей).

Объездной путь через с. Сепино — 28 км.