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Более 100 пациентов прошли лечение в новом сосудистом центре на базе тульской больницы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 100 пациентов прошли лечение в новом сосудистом центре на базе тульской больницы

Сосудистый центр Тульской городской больницы имени Д. Я. Ваныкина дооснащен современным оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение».

Это позволило увеличить количество операций на сердце и сосудах в регионе.

За первый месяц работы в сосудистом центре Тульской больницы имени Д. Я. Ваныкина получили помощь больше 100 пациентов с острым коронарным синдромом. Возраст пациентов — от 38 лет до 91 года.

«Чаще всего к нам поступают пациенты с острым нарушением коронарного кровообращения: с инфарктом или в предынфарктном состоянии. В центре им оказывают всю необходимую помощь: проводят малоинвазивные операции, устанавливают стент и делают медикаментозную коррекцию», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Бодня.

Новый ангиограф дает возможность ускорить лечение и повысить качество медицинской помощи. Аппарат позволяет проводить малоинвазивные вмешательства: через небольшое отверстие на руке пациенту вводится стент (небольшая трубочка), который расширяет пораженный сосуд и увеличивает его просвет. Как правило, пациента выписывают через неделю после операции — в 2 раза быстрее, чем при традиционном оперативном вмешательстве.

«Современные методы лечения болезней системы кровообращения позволяют снизить смертность от этой патологии. Мы продолжим оснащение медучреждений региона, где действуют сосудистые центры и первичные сосудистые отделения», — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Подразделения для оказания высокотехнологичной помощи пациентам с тяжелой сосудистой патологией также работают на базе областной клинической больницы и Новомосковской городской клинической больницы. Ежегодно врачи проводят более 1700 операций, спасая жизни людям с сосудистыми заболеваниями.

 

 

 
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