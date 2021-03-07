140 женщин проверили свое здоровье в рамках профилактической акции «Женское здоровье»
6 марта жительницы Тулы прошли ряд обследований в передвижных медицинских комплексах возле ТЦ «Макси».
Женщины прошли маммографию, ультразвуковое исследование молочной железы, сдали экспресс-анализ крови на общий холестерин и глюкозу. 14 из них направлены на дополнительные обследования в медучреждения по месту прикрепления.
«Акция призвана привлечь внимание женщин к собственному здоровью и напомнить о том, что необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Женщинам в возрасте от 18 до 39 лет нужно проходить обследования раз в 3 года, старше 40 — ежегодно», — сообщила Елена Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Тульской области.
Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, предварительно записавшись на сайте доктор71 или по телефону медучреждения.
Акция «Женское здоровье» проходит в рамках нацпроекта «Демография», который направлен на увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и рост числа жителей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.