140 женщин проверили свое здоровье в рамках профилактической акции «Женское здоровье»

Фото минздрава по Тульской области.

Женщины прошли маммографию, ультразвуковое исследование молочной железы, сдали экспресс-анализ крови на общий холестерин и глюкозу. 14 из них направлены на дополнительные обследования в медучреждения по месту прикрепления.



«Акция призвана привлечь внимание женщин к собственному здоровью и напомнить о том, что необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Женщинам в возрасте от 18 до 39 лет нужно проходить обследования раз в 3 года, старше 40 — ежегодно», — сообщила Елена Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Тульской области.



Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, предварительно записавшись на сайте доктор71 или по телефону медучреждения.



Акция «Женское здоровье» проходит в рамках нацпроекта «Демография», который направлен на увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и рост числа жителей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.