новости
новости
Регистрация
21-летний угонщик из Новомосковска умыкнул старенькие «Жигули»

21-летний угонщик из Новомосковска умыкнул старенькие «Жигули»

Сотрудниками полиции в Новомосковске установлен подозреваемый в угоне.

В ночное время экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2106. При остановке транспортного средства для проверки оказалось, что находящийся за рулём мужчина неправомерно завладел машиной. 21-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в угоне. По предварительным данным, он забрал чужие «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы поездить по городу в личных целях.
 
Автомобиль возвращен законному владельцу. В отделе МВД ведут работу по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:01 0
Другие статьи по темам
Событие
угон
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные тульские фигуристы привезли награды из столицы
Юные тульские фигуристы привезли награды из столицы
140 женщин проверили свое здоровье в рамках профилактической акции «Женское здоровье»
140 женщин проверили свое здоровье в рамках профилактической акции «Женское здоровье»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.