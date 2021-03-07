21-летний угонщик из Новомосковска умыкнул старенькие «Жигули»

В ночное время экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2106. При остановке транспортного средства для проверки оказалось, что находящийся за рулём мужчина неправомерно завладел машиной. 21-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в угоне. По предварительным данным, он забрал чужие «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы поездить по городу в личных целях.

Автомобиль возвращен законному владельцу. В отделе МВД ведут работу по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося.