Проверка Myslo: Во сколько тулякам обойдется букет к 8 Марта?

Мы прошлись по крупным торговым точкам и рынкам и узнали, сколько сейчас стоят цветы.

В преддверии праздников цветоводы говорили о том, что цены на букеты вырастут. Скажутся и проблемыпоставщиков с прохождением границы с Белоруссией и морозная зима.

На самом деле, по утверждению флористов, цены в этом году удалось сдержать. Конечно, они почти везде выше, чем в обычные дни, но по сравнению с 8 марта 2020 года остались на прежнем уровне.

Вот такие цены мы встретили в магазине «Цветной бульвар»:

Тюльпаны 80 рублей (средняя цена) за 1 шт. Розы от 150 рублей за 1 шт. Мимоза от 300 рублей за 1 ветку Кустовые розы 220-250 рублей за 1 ветку Герберы 150 рублей Сирень 800 рублей

Цены варьируются в зависимости от качества и размера цветка. Самый бюджетный, но достойный вариант букета флористы готовы собрать здесь за 1000 рублей.

По словам флористов, предпочтения покупателей в этом году не изменились. Но в последнее время выбирать букеты мужчинам стало проще. Все чаще они приходят в фотографиями из соцсетей и просят повторить понравившийся. Классика – розы, герберы и тюльпаны по-прежнему в почете.

В сети магазинов «Клумба» разброс цен такой:

Тюльпаны от 65 рублей за 1 шт. Розы от 70 рублей за 1 шт. Кустовые розы от 70 рублей за 1 ветку Герберы от 120 рублей за 1 шт. Мимоза от 500 рублей за 1 ветку.

Здесь флористы смогут собрать бюджетный букет за 1000-1500 рублей.

С 5 марта в Туле также открылись цветочные базары. Продавцов здесь много, цены у каждого свои. Но что удивительно, они ничуть не ниже тех, что в крупных магазинах.

Так тюльпаны в некоторых точках стоят 60-70 рублей, в соседних абсолютно такие же уже дороже – 70-80 рублей.

Мимоза на рынке обойдется в 150-400 рублей за ветку, в зависимости от размера. Также на рынках можно найти небольшие букеты подснежников за 150 рублей.

Дорогие читатели, а сколько вы готовы потратить на букет к 8 Марта? Какие цветы любят ваши вторые половинки? Делитесь в комментариях!