«Спрятался на парковке»: в Туле автомобиль едва не съехал в Упу, сдавая назад

В инстаграме одной из городских «подслушек» выложили фото последствий неаккуратной парковки на набережной Дрейера напротив областного центра «Антиспид». Там вдоль Упы, прямо по берегу, организована парковка. Один из автомобилей, очевидно, сдавая назад, слегка «перебрал» и съехал задом к реке.

«Спрятался на парковке», — подписали фото администраторы «подслушки».