новости
новости
Регистрация
«Спрятался на парковке»: в Туле автомобиль едва не съехал в Упу, сдавая назад

«Спрятался на парковке»: в Туле автомобиль едва не съехал в Упу, сдавая назад

Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

В инстаграме одной из городских «подслушек» выложили фото последствий неаккуратной парковки на набережной Дрейера напротив областного центра «Антиспид». Там вдоль Упы, прямо по берегу, организована парковка. Один из автомобилей, очевидно, сдавая назад, слегка «перебрал» и съехал задом к реке.

«Спрятался на парковке», — подписали фото администраторы «подслушки».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:41 +5
Другие статьи по темам
Событие
парковканабережная Дрейера
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 11 смертей
Статистика за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 11 смертей
На пожаре в Узловой пострадал мужчина
На пожаре в Узловой пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.