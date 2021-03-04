В поселке Ленинский планируют построить жилой комплекс

Участок в поселке Ленинский рассматривают как площадку под застройку жилыми домами. В новостройки планируют переселять людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом на встрече с жителями рассказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

По его словам, сейчас идет работа по поиску инвестора. К застройке планируют приступить уже в текущем году. После этого рассмотрят и вопрос благоустройства прилегающей территории.