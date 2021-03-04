новости
новости
Регистрация
В поселке Ленинский планируют построить жилой комплекс

В поселке Ленинский планируют построить жилой комплекс

Сейчас ведется поиск инвестора.

Участок в поселке Ленинский рассматривают как площадку под застройку жилыми домами. В новостройки планируют переселять людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом на встрече с жителями рассказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

По его словам, сейчас идет работа по поиску инвестора. К застройке планируют приступить уже в текущем году. После этого рассмотрят и вопрос благоустройства прилегающей территории.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:53 +6
Другие статьи по темам
Место
Тулапоселок Ленинский
Прочее
строительство ЖК

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пьяный на Land Rover влетел в ВАЗ
В Туле пьяный на Land Rover влетел в ВАЗ
В Алексинском районе фургон насмерть сбил пешехода
В Алексинском районе фургон насмерть сбил пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.