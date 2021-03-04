В Алексинском районе фургон насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Накануне вечером на 23-м км автодороги «Железня — Алексин» произошло ДТП. Водитель фургона Peugeot Boxer сбил пешехода, который шел посередине проезжей части, в попутном направлении.

«Наезд был совершен в темное время суток и при отсутствии искусственного освещения. Неустановленный пешеход был одет в темную одежду. От полученных травм пострадавший скончался», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.