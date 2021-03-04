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В Алексинском районе фургон насмерть сбил пешехода
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Алексинском районе фургон насмерть сбил пешехода

Личность погибшего выясняется.

Накануне вечером на 23-м км автодороги «Железня — Алексин» произошло ДТП. Водитель фургона Peugeot Boxer сбил пешехода, который шел посередине проезжей части, в попутном направлении.
 
«Наезд был совершен в темное время суток и при отсутствии искусственного освещения. Неустановленный пешеход был одет в темную одежду. От полученных травм пострадавший скончался», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +1
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Место
Тульская областьАлексин

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