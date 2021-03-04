В Туле пьяный на Land Rover влетел в ВАЗ

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Виновник автоаварии сел за руль, уже будучи лишенным права управления за нетрезвую езду.

Утром 3 марта на пересечении улиц Кутузова и Волкова в Туле столкнулись Land Rover Discovery 3 и ВАЗ-21099. В момент автоаварии 42-летний водитель иномарки был пьян (1,254 мг/л).

В результате ДТП пострадали виновник ДТП и 19-летний водитель отечественной легковушки. Оба получили различные травмы, но госпитализация им не потребовалась.

«Водитель автомобиля Land Rover ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.