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В Туле пьяный на Land Rover влетел в ВАЗ
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле пьяный на Land Rover влетел в ВАЗ

Виновник автоаварии сел за руль, уже будучи лишенным права управления за нетрезвую езду.

Утром 3 марта на пересечении улиц Кутузова и Волкова в Туле столкнулись Land Rover Discovery 3 и ВАЗ-21099. В момент автоаварии 42-летний водитель иномарки был пьян (1,254 мг/л).
 
В результате ДТП пострадали виновник ДТП и 19-летний водитель отечественной легковушки. Оба получили различные травмы, но госпитализация им не потребовалась.
 
«Водитель автомобиля Land Rover ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:16 +6
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