Елене Бочковой из Новомосковска президент присвоил звание «Заслуженный учитель РФ»

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал Указ «О награждении государственными наградами».

Преподавателю русского языка и литературы МОУ «Лицей» из Новомосковска Елене Михайловне Бочковой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.



Губернатор Алексей Дюмин поздравил Елену Бочкову с наградой.