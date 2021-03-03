Елене Бочковой из Новомосковска президент присвоил звание «Заслуженный учитель РФ»
Губернатор Алексей Дюмин поздравил Елену Бочкову с наградой.
Президент России Владимир Путин 1 марта подписал Указ «О награждении государственными наградами».
Преподавателю русского языка и литературы МОУ «Лицей» из Новомосковска Елене Михайловне Бочковой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил Елену Бочкову с наградой.
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