На тульском предприятии электромонтажника насмерть раздавило грузом
СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, вечером вторника, 2 марта, на территории одного из предприятий Тулы во время разгрузочных работ у грузовика-манипулятора оборвались технологические обвязки и груз упал на работника организации, причинив ему несовместимые с жизнью травмы.
По информации Myslo, трагедия произошла на производственной площадке ПАО «Стрела» на ул. Железнодорожной. При разгрузке катушек с электропроводами оторвалась удерживающая балка манипулятора и упала на 58-летнего жителя Москвы – электромонтажника ООО «Приборстроймонтаж».
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием Государственной инспекции труда в Тульской области, назначены необходимые судебные экспертизы.