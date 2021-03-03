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МегаФон построил первый в ЦФО модульный дата-центр: что ждет абонентов

МегаФон построил первый в ЦФО модульный дата-центр: что ждет абонентов

Разбираемся, чем новый объект полезен для потребителей и стоит ли ждать нововведений в обслуживании.

Первый масштабируемый Центр обработки данных (ЦОД) Мегафон установил в Брянской области. Объект занимает более 400 квадратных метров, на нем установлено оборудование, пропускающее до 750 Гбит/с. Модульный ЦОД масштабируется под любые задачи и отличается большим количеством технических и организационных решений. Он используется для размещения собственного серверного и иного телекоммуникационного оборудования. Также объект может быть задействован при реализации совместных пилотных проектов с партнерами компании.

Почему это важно тулякам? 

Общая мощность дата-центра составляет более 400 кВт. Это дает возможность разместить около 60 ИКТ-стоек для хранения и обработки информации со всего Центрального региона России. 

Что изменится для абонентов? 

Строительство масштабного дата-центра вопрос не глобальных изменений, а повышения качества. Многоступенчатая защита построена таким образом, что при установке дополнительного оборудования или в случае повреждения оптических проводов интеллектуальная кабельная система быстро и без разрывов переключается на резервные линии, исключая риск остановки передачи данных и их потерю.

На объекте также организована современная экосистема аварийного охлаждения. Вентиляционная установка спроектирована исходя из максимума температуры за последние 20 лет. С помощью уличного воздуха установка справляется с жарой и поддерживает требуемый температурный режим в зале. Это значит, что оборудование не нагреется и прослужит дольше.

– За год нам удалось спроектировать и построить дата-центр, который учитывает опыт и крупных ИТ-компаний, и собственные технические решения МегаФона. Нововведения помогли увеличить уровень производительности и энергоэффективности примерно на 40%, благодаря чему мощность оборудования выросла в четыре раза. Это значит, что работа сети стала более надежной, а качество всех предоставляемых сервисов выше, – отметил Владимир Палакян, директор регионального отделения МегаФона в Брянске.

Брянский дата-центр настроен на высокую производительность и непрерывность доступа к данным. Он отвечает мировым стандартам надежности и соответствует требования категории Tier III.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:53 −1
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