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В тульском УФСИН готовятся начать вакцинацию осужденных от COVID-19
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульском УФСИН готовятся начать вакцинацию осужденных от COVID-19

В ведомственную медсанчасть уже поступила первая партия вакцины.

В СИЗО и исправительных колониях Тульской области начинается вакцинация лиц, отбывающих наказания. Первые дозы препарата уже поступили в МСЧ-71 УФСИН России по Тульской области и находятся в специально отведенном помещении с соблюдением всех норм и правил хранения препарата.

Специальные сумки-холодильники позволят доставить вакцину во все учреждения УФСИН с соблюдением необходимого температурного режима. Со всеми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми проведены беседы о правилах вакцинации. Она будет полностью добровольной.

 

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