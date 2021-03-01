Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области
В тульском УФСИН готовятся начать вакцинацию осужденных от COVID-19
В ведомственную медсанчасть уже поступила первая партия вакцины.
В СИЗО и исправительных колониях Тульской области начинается вакцинация лиц, отбывающих наказания. Первые дозы препарата уже поступили в МСЧ-71 УФСИН России по Тульской области и находятся в специально отведенном помещении с соблюдением всех норм и правил хранения препарата.
Специальные сумки-холодильники позволят доставить вакцину во все учреждения УФСИН с соблюдением необходимого температурного режима. Со всеми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми проведены беседы о правилах вакцинации. Она будет полностью добровольной.
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