«Накажи автохама»: торопливая малолитражка на ул. Болдина

Кадр из видео

На этот раз читатель Myslo поделился с нами для рубрики «Накажи автохама» видео, снятым 27 февраля, в районе поворота с ул. Болдина в сторону ул. Мира.

На записи видно, как правила дорожного движения нарушает водитель автомобиля Hyundai Getz с госномером: К394ТС71. Торопясь повернуть налево, он выехал на встречную полосу, чтобы совершить манёвр до того, как загорится запрещающий сигнал светофора.

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