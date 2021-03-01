новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: торопливая малолитражка на ул. Болдина
Кадр из видео

«Накажи автохама»: торопливая малолитражка на ул. Болдина

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

На этот раз читатель Myslo поделился с нами для рубрики «Накажи автохама» видео, снятым 27 февраля, в районе поворота с ул. Болдина в сторону ул. Мира.

На записи видно, как правила дорожного движения нарушает водитель автомобиля Hyundai Getz с госномером: К394ТС71. Торопясь повернуть налево, он выехал на встречную полосу, чтобы совершить манёвр до того, как загорится запрещающий сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды
вчера, в 16:59, 25 2933 5
Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской
Дежурная часть
Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской
24 февраля, в 20:45, 65 3352 -1
Накажи автохама: гонщик на маршрутке подрезал соседа по потоку и проигнорировал стоп-линию
Дежурная часть
Накажи автохама: гонщик на маршрутке подрезал соседа по потоку и проигнорировал стоп-линию
20 февраля, в 07:42, 55 3880 5
«Накажи автохама»: водитель маршрутки проехал на красный и повернул не из того ряда
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель маршрутки проехал на красный и повернул не из того ряда
11 февраля, в 16:45, 59 3566 10
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамавыезд на встречную полосунарушение ПДД
Место
Тулаулица Болдина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском УФСИН готовятся начать вакцинацию осужденных от COVID-19
В тульском УФСИН готовятся начать вакцинацию осужденных от COVID-19
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.