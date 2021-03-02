Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".
В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»
Прямо посреди дороги образовалась большая яма.
В Туле на улице Вересаева провалился асфальт. Огромная дыра появилась посреди проезжей части. Соответствующие фотографии опубликовали туляки в соцсетях.
- На улице Вересаева сегодня открылся портал. Куда он ведет — неизвестно, как не ясна и причина появления провала. Но очевидцы, приславшие фотографии, называли его «воротами в ад», — пишут в группе ВКонтакте «Тула. Советский район».
Кстати, подобная ситуация сложилась и на ул. Каминского. Там тоже посреди дороги провалился асфальт.
как и куда пожаловаться на ямы
- Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер), либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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