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В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".

В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»

Прямо посреди дороги образовалась большая яма.

В Туле на улице Вересаева провалился асфальт. Огромная дыра появилась посреди проезжей части. Соответствующие фотографии опубликовали туляки в соцсетях.

- На улице Вересаева сегодня открылся портал. Куда он ведет — неизвестно, как не ясна и причина появления провала. Но очевидцы, приславшие фотографии, называли его «воротами в ад», — пишут в группе ВКонтакте «Тула. Советский район».

Кстати, подобная ситуация сложилась и на ул. Каминского. Там тоже посреди дороги провалился асфальт. 

как и куда пожаловаться на ямы
  1. Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер), либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:30 +6
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