В Туле на ул. Вересаева открылись «ворота в ад»

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".

В Туле на улице Вересаева провалился асфальт. Огромная дыра появилась посреди проезжей части. Соответствующие фотографии опубликовали туляки в соцсетях.

- На улице Вересаева сегодня открылся портал. Куда он ведет — неизвестно, как не ясна и причина появления провала. Но очевидцы, приславшие фотографии, называли его «воротами в ад», — пишут в группе ВКонтакте «Тула. Советский район».

Кстати, подобная ситуация сложилась и на ул. Каминского. Там тоже посреди дороги провалился асфальт.

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